Eventi e scadenze del 28 luglio 2023

Giovedì 20/07/2023

Giovedì 27/07/2023

Venerdì 28/07/2023

(Teleborsa) -- La 53esima edizione del Giffoni Film Festival si svolge a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le opere in concorso sono 150, quelle fuori concorso 50 e le giurie, che seguiranno le proiezioni, saranno formate da 6500 ragazzi- Riunione informale dei ministri della Competitività (ricerca)- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita gli Stati Uniti d'America- Riunione informale dei ministri della Salute- Estonia e Lettonia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Lussemburgo e Nord Macedonia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Olanda, Lettonia e Bosnia Erzegovina - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Palermo - Il Presidente Mattarella sarà alla Commemorazione del 40° anniversario della morte del giudice Rocco Chinnici10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-maggio 2023- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Risultati consolidati del secondo trimestre 2023 e primo semestre 2023- Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2023- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale15:00 -- Appuntamento: Conference call per analisti e investitori relativa ai risultati di bilancio del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 giugno 2023