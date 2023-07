International Care Company, Intesa Sanpaolo Vita entra nel capitale con il 10%

International Care Company

(Teleborsa) -, società italiana leader nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che è statotra l'azionista di controllo (FD Holding) e i suoi soci diretti e indiretti di controllo con Intesa Sanpaolo Vita, finalizzato all'ingresso della stessa all'interno del capitale sociale.L'operazione, finalizzata ad accelerare il processo di crescita di International Care Company, prevede: uncon esclusione del diritto d'opzione, riservato a Intesa Sanpaolo Vita per un importo comprensivo di sovrapprezzo pari a massimi 500.507,7 euro, mediante emissione di 238.337 nuove azioni a un prezzo pari a 2,10 euro per azione, di cui 1,14 a capitale sociale e 0,96 a titolo di sovrapprezzo; unadi International Care Company tra FD Holding e Intesa Sanpaolo Vita, ai sensi del quale FD Holding venderà a quest'ultima 238.338 azioni allo stesso prezzo di 2,10 euro per azione.Ciò porterà la compagnia assicurativa ad acquisire 476.675 azioni ordinarie di International Care Company, corrispondente a circa il"La giornata di oggi èe nel processo di crescita di International Care Company - ha commentato l'- Collaboriamo con un gran numero di player di primo piano e la cosa ci crea sicuramente molta soddisfazione, ma la volontà di un leader del settore come Intesa Sanpaolo Vita di investire in noi ci rende estremamente orgogliosi e ancor più consapevoli del lavoro svolto fino ad oggi e delle enormi potenzialità della nostra realtà"."I nuovi capitali a disposizione e, soprattutto, la possibilità di poter lavorare a stretto contatto con la Compagnia comporterànon solo per la nostra crescita e i nostri piani di sviluppo, ma anche per consolidare il nostro vantaggio competitivo, continuando ad investire fortemente nel connubio tra innovazione tecnologica e rapporto umano", ha aggiunto.