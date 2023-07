Richemont acquisisce controllo del brand Gianvito Rossi

Richemont

(Teleborsa) -, società leader nel settore del lusso che detiene marchi quali Cartier, Montblanc e Piaget,nella rinomata, nell'ambito di una trattativa privata.Il fondatore, che ricopre anche le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Creativo del brand,, per continuare a sviluppare la maison in collaborazione con Richemont., con sede a Milano, Gianvito Rossi ènel settore calzaturiero di lusso. Il marchio è noto ai clienti di tutto il mondo per i suoi. Le calzature di Gianvito Rossi incarnano infatti la massima espressione dell'artigianalità, facendo leva su unanel campo delle calzature di lusso.Rothschild & Co. ha agito in qualità di advisor di Gianvito Rossi nell’operazione.