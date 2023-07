Fincantieri, contratto per ammodernamento delle fregate classe Horizon

Fincantieri

(Teleborsa) - OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) ha assegnato a Naviris ed eurosam un. I due co-contractor, Naviris ed eurosam, lavoreranno in stretta collaborazione con i loro azionisti,e Naval Group per la fregata, MBDA Italia, MBDA Francia eper la nuova generazione del sistema Principal Anti-Air Missile System & Long-Range Radar (PAAMS & LRR).Ilper Naviris ed eurosam è di. Più in dettaglio, nei prossimi giorni Naviris finalizzerà i contratti di subappalto, tra cui quello con Fincantieri, che avrà un valore di 211 milioni di euro e costituisce un’operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza definita nel rispetto della relativa normativa applicabile."Questonel dimostrare la sua capacità di eseguire un programma multinazionale e rinforza ulteriormente il ruolo della joint venture come centro di gravità nella relazione tra Fincantieri e Naval Group, anche in collaborazione con Leonardo e SIGEN (ELT e Thales)", hanno commentato Damien Raby, CEO di Naviris ed Enrico Bonetti, COO di Naviris.