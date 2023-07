Reevo, delisting efficace dall'8 agosto dopo successo OPA

Reevo

(Teleborsa) - Borsa Italiana disporrà che ledi, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan, siano sospesi dalle negoziazioni nelle sedute del 4 e 7 di agosto 2023 e. È quanto si legge nel comunicato che rende noti i risultati definitivi delle offerte pubbliche di acquisto (OPA) volontarie totalitarie sui titoli finanziari della società.Come già emerso nei risultati provvisori, tenuto conto delle azioni portate in adesione, l'verrà a detenere, alla data di pagamento, incluse le 129.100 azioni proprie (rappresentative del 2,54% del capitale), 5.023.825 azioni, rappresentative delViene confermato che la riapertura dei termini non avrà luogo e che risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'obbligo di acquisto. Laavrà ad oggetto: le rimanenti 55.376 azioni, pari al 1,090% del capitale sociale; e i rimanenti 184.550 warrant, pari al 4,017% dei warrant emessi e in circolazione.