Calzedonia diversifica con l'acquisizione di Cantiere del Pardo

(Teleborsa) - Ile ilhanno firmato un, azienda leader nella produzione di premium yacht a vela e a motore. Si tratta di una exit per il fondo Wise Equity, che era entrato come investitore nel capitale di Cantiere del Pardo a dicembre 2020 tramite il fondo Wisequity V. I manager storici,, manterranno unanella società. L'operazione si concluderà entro ottobre 2023.Fondato nel 1973, Cantiere del Pardo ha varato oltre cinque mila imbarcazioni con il marchio Grand Soleil e più recentemente, con i marchi Pardo Yachts e VanDutch. Inoltre, è riconosciuto come, grazie alla sua storia e tradizione, alle profonde conoscenze progettuali e costruttive e al design iconico dei suoi modelli.La società è significativamente cresciuta dall'arrivo di Wise Equity come investitore nel 2020, sia nei ricavi che nella strutturazione societaria, si legge in una nota. Con l'arrivo del Gruppo Calzedonia, Cantiere del Pardo, con ancora maggiore attenzione alla qualità e all'eccellenza del servizio sia per la rete distributiva che per il cliente finale, viene sottolineato."Negli anni Calzedonia ha dimostrato di saper crescere costantemente. Partita come un'azienda che si occupava solo di un prodotto, si è sviluppata in un gruppo attivo in molti mercati e con molti marchi. A realtà consolidate da tempo come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis si sono aggiunti successi recenti come Intimissimi Uomo, Falconeri, Signorvino e Atelier Emè -, fondatore e presidente del Gruppo Calzedonia -. Fattori comuni sono un amore tipicamente italiano per il prodotto, assieme a forti investimenti in produzione, distribuzione e comunicazione"."Siamo orgogliosi di avere accompagnato il management team di CdP nell'entusiasmante percorso di crescita che l'azienda ha avuto negli ultimi anni - ha commentato, Founding Partner di Wise Equity - CdP è un fantastico esempio di eccellenza in un settore dove il nostro paese detiene un ruolo di leadership. Sotto la guida di Servidati e Planamente, l'azienda si è profondamente evoluta rispetto a quella in cui avevamo investito. Il nome Cantiere del Pardo e i marchi da esso rappresentato si sono definitivamente affermati nell'olimpo dei brand più prestigiosi della nautica mondiale;; la gamma modelli è stata considerevolmente estesa e la capacità produttiva è raddoppiata".