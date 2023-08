Wall Street cauta, occhi su dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

utilities

sanitario

Caterpillar

Cisco Systems

Microsoft

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Amgen

Chevron

CrowdStrike Holdings

Advanced Micro Devices

Charter Communications

Broadcom

Lucid

IDEXX Laboratories

JD.com

Moderna

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si conferma cauta attorno al giro di boa, nella prima seduta di agosto, dopo avere chiuso in modo molto positivo il mese di luglio. Gli investitori guardano ai dati macro, diffusi oggi, con l'salito, ma meno delle previsioni e lein rialzo a giugno, anche in questo caso sotto le stime degli analisti. C'è attesa per l'aggiornamento mensile sul mercato del lavoro americano, in uscita venerdì prossimo.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.623 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,23%, scambiando a 4.578 punti.Sulla parità il(-0,14%); poco sotto la parità l'(-0,23%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,01%),(-0,69%) e(-0,58%).del Dow Jones,(+8,16%),(+1,14%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,27%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,91%),(+2,66%),(+1,88%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,93%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,87%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,49%.