Wall Street debole guarda a Fed e prezzi

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, in giornata in cui non sono attesi dati macroeconomici di rilievo e, con gli occhi degli investitori rivolti alle decisioni dellae al dato sull', in agenda mercoledì. Dopo il verdetto della Fed seguirà la consueta conferenza stampa del presidente,Restando in tema di politica monetaria, venerdì chiuderà la settimana la riunione della Bank of Jaoan, da cui i mercati non attendono scossoni all'attuale politica della banca centrale giapponese.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.336 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); sulla stessa linea, sulla parità l'(-0,17%).