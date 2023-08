Dea Capital e AMCO investono in Snaidero a supporto dello sviluppo

(Teleborsa) - IDeA Corporate Credit Recovery II (), gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha perfezionato un, storico gruppo di Udine che produce e commercializza cucine di design, confermando il proprio supporto al nuovo piano di sviluppo e crescita 2023-2027.Insieme a IDeA CCR II, il fondo guidato da Vincenzo Manganelli, già azionista di maggioranza del gruppo dal 2018, hanno partecipato all’operazione anche, già azionista di minoranza del gruppo e il, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia.L'operazione di investimento ha previsto la sottoscrizione di unvolto ad accelerare il nuovo piano di sviluppo dell'azienda, orientato a rafforzare uno dei principali marchi del made in Italy e la crescita dei mercati esteri, oltre al consolidamento del posizionamento in Italia ed allo sviluppo del prodotto.La guida del gruppo è stata affidata ad, incaricato con il ruolo didi definire la migliore squadra e di intraprendere le azioni strategiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo.