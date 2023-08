EuroGroup Laminations, risultati in crescita nei primi sei mesi

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici ha chiuso i primi sei mesi coned EBITDA in crescita nel primo semestre rispettivamente a 453,8 milioni e 57 milioni (+6,1% e +4,4% rispetto al primo semestre 2022).Continua la forte crescita dei ricavi del segmento EV & Automotive a 245,1 milioni: +73,1%.nettoa 113,5 milioni rispetto a 135,1 milioni al 31 marzo 2023, con una leva finanziaria di 1,1xConfermati i target di medio termine forniti in sede di IPO. Aggiornate le stime per il 2023 a causa dell’inatteso perdurare di condizioni macroeconomiche sfavorevoli riferibili al segmento Industrial. Attesitra 890 - 910 milioni, EBITDA tra 116 - 120 milioni, Capex a circa 95 milioni, Capitale circolante commerciale netto tra 150 - 160 milioni di euro."Ci si attende che la riduzione dei ricavi impatterà meno che proporzionalmente sulla marginalità grazie al cambiamento di mix tra i segmenti EV & Automotive e Industrial, consentendo, inoltre, un minor assorbimento di capitale circolante commerciale netto", spiega la società nella nota dei conti.