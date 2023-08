Tinexta conferma guidance 2023 dopo buona generazione di cassa

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso ilconpari a 182,5 milioni di euro, in crescita del 8,6% rispetto allo scorso anno, con un contributo positivo alla crescita di tutte le business unit. L', inclusi i costi non ricorrenti tra cui quelli per acquisizioni, ammonta a 34,5 milioni di euro (+5,8%), mentre l'EBITDA adjusted a 37,9 milioni di euro (+2,3%).L'è pari a 45,4 milioni di euro (di cui 2,4 milioni di euro è l'utile di terzi), rispetto a 14,2 milioni del primo semestre 2022. L'utile netto delle attività operative in funzionamento è pari a 9,3 milioni di euro (-14%).Ilrettificato delle continuing operations è pari a 29,3 milioni di euro, in aumento del 27% (55,7 milioni di euro negli ultimi dodici mesi al 30 giugno 2023). L'è pari a 52,61 milioni di euro (77,6 milioni di euro al 31/12/2022)."Un primo semestre positivo in cui crescono ricavi e EBITDA - ha commentato l'- Di particolare rilievo sono i risultati della BU Cybersecurity che, dopo un periodo di consolidamento delle acquisizioni e di naturale assestamento, ha avviato il proprio percorso di crescita e oggi si conferma un asset strategico. Si registra anche un'. I risultati del semestre ci consentono di confermare la guidance per l'anno in corso, fiduciosi che, grazie al nostro modello di business, saremo in grado di cogliere tutte le opportunità in uno scenario macroeconomico in continua evoluzione".Alla luce dei risultati del primo semestre del 2023, il consiglio di amministrazionedi crescita dei ricavi consolidati 2023, a parità di perimetro di consolidamento alla data del 31 dicembre 2022, tra l'11% ed il 15%, con un EBITDA Adjusted in crescita tra l'8% ed il 12%.