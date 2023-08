Salcef migliora stime per ricavi 2023 dopo primo semestre positivo

Salcef Group

(Teleborsa) -, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha chiuso iconpari a 361,6 milioni di euro, con una crescita del 56,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tale crescita, oltre che al favorevole confronto con l'anno precedente, è da ricondursi ad una significativa crescita organica del 37% nonché al contributo della Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie (30,8 milioni), acquisita nel dicembre 2022 e del ramo d'azienda del Gruppo PSC (17,2 milioni).L'si attesta a 73,8 milioni di euro, in aumento del 59,6% rispetto al primo semestre del 2022. L'si attesta invece al 20,4%, in linea con le aspettative e con il primo trimestre dell’anno. L'è pari a 31 milioni di euro, in aumento del 39,4% rispetto ai 22,2 milioni del primo semestre del 2022, principalmente per effetto del maggiore EBIT e nonostante maggiori oneri finanziari adjusted e imposte sul reddito adjusted."Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha registrato, con il secondo trimestre che ha superato per la prima volta i 200 milioni di euro di fatturato - ha commentato l'A- L' acquisizione della Colmar Technik recentemente finalizzata ci consentirà di rafforzare la business unit Railway Machines attraverso una gamma prodotti più vasta e ulteriore flessibilità a beneficio del gruppo e dei clienti"."Anche dal punto di vista commerciale, il primo semestre ha visto l'aggiudicazione di importanti contratti nel core business dell'armamento ferroviario, elettrificazione e delle tecnologie in Italia e in Nord Africa - ha aggiunto - Grazie all'andamento organico del gruppo, al contributo più che positivo delle società acquisite e alla solidità del portafoglio ordini, le, portando la crescita attesa sul 2022 al 30% rispetto al precedente 20%".Laadjusted al 30 giugno 2023 è positiva per 3,8 milioni di euro, rispetto agli 26 milioni di fine 2022, principalmente per effetto del pagamento di dividendi per 30,8 milioni e degli esborsi per il piano di acquisto azioni proprie per 8,6 milioni.