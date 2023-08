USA, ISM non manifatturiero luglio sale a 51,9 punti

(Teleborsa) - Ilamericano si conferma in territorio espansivo, pur registrando una frenata nel mese di luglio.Secondo il sondaggio condotto dall'fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 52,7 punti, nel periodo in questione, dai 53,9 punti del mese precedente, facendo peggior delle attese del mercato che erano per una discesa fino a 53 punti.Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.Guardando alle, quella sull'attività aziendale è scesa a 57,1 punti dai 59,2 del mese precedente e quella suglisi è attestata a 55 punti da 55,5 punti. Quella dell'è passata a 50,7 punti da 53,1 mentre la componente suisi è attestata a 56,8 punti da 54,1.