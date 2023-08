Wall Street prudente guarda a dati macro e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, in attesa dei dati sull’che sarà pubblicata domani, cruciale per le prossime mosse della Federal Reserve. Indicazioni utili sono già arrivate dal dato sulle, risultati in aumento ed in linea con le stime degli analisti, e da quello sulla, cresciuta oltre le previsioni, nel secondo trimestre.Intanto, resta alta l’attenzione sulle, a mercati chiusi, i conti di Apple e Amazon.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,12%; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.518 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,35%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,22%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,83%),(+0,49%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,68%) e(-0,41%).Al top tra i(+1,76%),(+1,54%),(+1,34%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,05%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.(+11,18%),(+8,06%),(+7,70%) e(+7,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,16%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,56%.In apnea, che arretra del 5,65%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,57%.