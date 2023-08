Banca Profilo, utile sale a 9,6 milioni di euro nel primo semestre

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 9,6 milioni di euro (41,6% a/a), in crescita di 2,8 milioni di euro rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso esercizio. Al netto della plusvalenza di 0,6 milioni di euro relativa alla passata vendita di Banque Profil de Gestion (BPdG), la crescita dell'utile netto risulta del 32,8%. Ilal 30 giugno 2023 è pari a 41,0 milioni di euro (+16,8% a/a), in crescita di 5,9 milioni di euro rispetto ai 35,1 milioni di euro dell’anno precedente."I risultati sonoproformato per l'uscita della controllata svizzera", sottolinea la nota sui conti.Ildel primo semestre 2023 è pari a 19,6 milioni di euro (+9,2% a/a) in crescita rispetto ai 18 milioni di euro del corrispondente periodo del passato esercizio, avendo beneficiato dell'effetto del rialzo dei tassi sulla contribuzione della raccolta diretta. Lesono pari a 11,9 milioni di euro, in linea rispetto al dato dei primi sei mesi del 2022 (+0,1% a/a). Tengono le commissioni ricorrenti relative alla consulenza e ai prodotti alternativi, così come le commissioni relative alle transazioni ivi inclusi i collocamenti.La, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 5,8 miliardi di euro (+5,2% a/a), in aumento di circa 0,3 miliardi di euro rispetto ai 5,5 miliardi di euro del 30 giugno 2022. Il dato al 31 dicembre 2022 era pari a 5,6 miliardi di euro.Ilè al 24,26%. Il CET 1 Capital Ratio consolidato fully loaded è pari al 24,22%, largamente superiore ai requisiti normativi e tra i più elevati della categoria. L'incremento rilevato sul CET1 ratio, rispetto al 22,71% di fine dicembre 2022, è imputabile principalmente alla riduzione delle attività di rischio ponderate, in particolare sul rischio di mercato e credito.