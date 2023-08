Execus quotata su EGM. Ora più visibilità internazionale e crescita per linee esterne

Execus





(Teleborsa) -è da oggi(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Si tratta di una PMI innovativa che affianca e supporta aziende e liberi professionisti nella pianificazione di strategie per la(in particolare Linkedin), sia attraverso servizi di consulenza, di formazione aziendale sulla vendita e di presenza su LinkedIn sia tramite campagne volte all'integrazione dei sistemi di vendita."La quotazione è stato un traguardo ricercato e che siamo felici di aver raggiunto, anche in tempi record rispetto alla media delle altre quotazioni - ha raccontato a Teleborsa il- Il percorso di quotazione è stato denso e ricco di sfide, che però siamo riusciti a superare perché siamo un team coeso e unito".In fase di collocamento Execus ha0,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 11,03% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 8,4 milioni di euro.Bonabello ha spiegato che "gli obiettivi sono oraattraverso questa quotazione, crescere per linee esterne e quindi acquisendo anche altre aziende che possono essere complementari e target per Execus - e questo sarà favorito grazie proprio agli strumenti che ci offre il mercato pubblico - ma anche crescere per via organica, quindi con un potenziamento dell'offerta commerciale e delle reti vendita dirette".Execus rappresenta lasu EGM, portando a 198 il numero delle società attualmente quotate su questo segmento. Si tratta della quarantesima quotazione del 2023 su Euronext.Tra i punti di forza di Execus c'è il fatto che "èe questo ci consente di posizionarci con un prodotto che viene apprezzato dal mercato e viene comprato dal mercato, e che ci garantisce poi anche la ottima marginalità che poi viene testimoniata dai nostri numeri - ha detto il CFO - Credo che questo sia il vantaggio più importante, competitivo e anche di forza delle iniziative"."Ora - ha concluso Bonabello - Il nostro obiettivo è, che sono assolutamente sfidanti però raggiungibili dal nostro punto di vista, e penso che sarà favorito e supportato proprio dalla quotazione che abbiamo realizzato oggi".