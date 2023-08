Igeamed, ok assemblea a delisting azioni da EGM

Igeamed

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di, società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare, ha deliberato di revocare le azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni su– Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.Il, trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dall’approvazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti o almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data nella quale Borsa Italiana abbia disposto il Delisting delle azioni ordinarie e degli strumenti finanziari della Società con apposito avviso.Il Delisting era subordinato all’approvazione della proposta da parte dell’Assemblea ordinaria con non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria.