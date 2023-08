OPA volontaria parziale Openjobmetis al via il 7 agosto

Openjobmetis

(Teleborsa) - È statorelativo all'offerta pubblica di acquistopromossa dae avente ad oggetto massime 1.500.000 azioni della stessa società (pari al 11,22% del capitale sociale).Il, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del 7 agosto 2023 e terminerà alle ore 17:30 dell'8 settembre 2023 (estremi inclusi), salvo eventuale proroga dell’Offerta di cui OJM darà comunicazione ai sensi delle vigentidisposizioni di legge e regolamentari.Il, pari a 9 euro per ciascuna azione portata in adesione, sarà pagato agli aderenti in data 15 settembre 2023, fatte salve eventuali proroghe del periodo di adesione.