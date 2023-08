Commissione UE avvia indagine su acquisizione di Figma da parte di Adobe

Adobe

(Teleborsa) - Laha aperto un'per valutare, ai sensi del Regolamento UE sulle fusioni, la proposta di acquisizione di Figma da parte di. La Commissione teme che l'operazione possa ridurre la concorrenza nei mercati globali per la fornitura di software interattivi per la progettazione di prodotti e per strumenti per la creazione di risorse digitali, si legge in una nota.Adobe è una società di software globale che offre, tra gli altri, strumenti software di progettazione creativa (Illustrator e Photoshop) e uno strumento di progettazione di prodotti interattivi (Adobe XD). Figma è un fornitore di uno strumento collaborativo basato sul web per la progettazione di prodotti interattivi (Figma Design), oltre che di un whiteboarding tool.L'indagine preliminare della Commissione indica che laper: la fornitura di strumenti di progettazione di prodotti interattivi, dato che Figma è il chiaro leader di mercato e Adobe uno dei suoi maggiori concorrenti, e che Adobe e Figma sono concorrenti stretti e la transazione eliminerebbe un'importante forza concorrenziale, oltre che un'improbabile ingresso tempestivo e credibile di altri attori nel mercato; la fornitura di strumenti per la creazione di risorse digitali, eliminando l'attuale influenza vincolante di Figma sugli strumenti di creazione di risorse digitali di Adobe e impedendo la potenziale crescita di Figma come un effettivo concorrente degli strumenti di creazione di risorse di Adobe.Inoltre, la Commissione esaminerà ulteriormente se la transazione possa praggruppando Figma con la suite Creative Cloud di Adobe.L'operazione proposta è stata notificata alla Commissione il 30 giugno 2023. La Commissione dispone ora di 90 giorni lavorativi,. L'apertura di un approfondimento non pregiudica l'esito dell'istruttoria.