Greenthesis si aggiudica nuovi servizi in campo ambientale negli UAE

Greenthesis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, è stata, per un importo pari a circa 100 mila euro, funzionali al successivo intervento di bonifica di terreni contaminati da idrocarburi da effettuarsi nell'area industriale diTale aggiudicazione, che fa seguito alla precedente qualifica di consulente esperto per le bonifiche che Greenthesis aveva ricevuto dall'Agenzia per l'Ambiente di Abu Dhabi (EAD) dopo la relativa fase di accreditamento, rappresenta un"L'attività ha una rilevante valenza strategica in vista di COP 28 che quest'anno verrà ospitata negli Emirati Arabi Uniti - ha commentato il- Greenthesis si pone così quale soggetto di riferimento della transizione ecologica del paese, forte della sua trentennale esperienza europea".