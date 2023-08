Milano chiude sulla parità, corrono MPS e Leonardo

MPS

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in una, mentre prosegue la stagione dei risultati trimestrali.Sul FTSE MIB spiccano i rialzi di, sulla scia deipubblicati venerdì e delle indicazioni positive offerte dall'AD Luigi Lovaglio nella conference call, e di, che beneficia dellaa livello investment grade con un "BBB-".Sull'EGM spiccano il rialzo di, dopo l'annuncio che Compagnia Valdostana delle Acque ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di una partecipazione del 60% del capitale e promuoverà un'sulle azioni residue in circolazione non finalizzata al delisting, e i ribassi di, dopo la notizia delladel presidente, AD, nonché azionista di maggioranza, Luca Ruffino.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,50%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,37%) si attesta su 81,68 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +167 punti base, con ilche si posiziona al 4,24%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.chiude la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.550 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il(-0,68%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,97%).di Milano, troviamo(+9,44%),(+3,10%),(+2,40%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,19%.scende del 3,03%. Calo deciso per, che segna un -2,33%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,02%.di Milano,(+5,71%),(+4,73%),(+1,90%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -8,90%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,79%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,71%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,41%.