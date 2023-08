Morellato, finanziamento ESG per 15 milioni di euro da Crédit Agricole

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia ha erogato undell'importo complessivo dia favore del, gruppo italiano di gioielleria e orologeria, con il finanziamento che è destinato a supportare la crescita produttiva della società e lo sviluppo di un ambiente di lavoro stabile e inclusivo."Questo nuovo finanziamento di Crédit Agricole sosterrà l'impegno del Gruppo Morellato verso la sostenibilità - ha commentato, CEO Finance & Corporate Affairs di Morellato Group - Un impegno concreto che ha portato il gruppo a pubblicare il secondo Bilancio di Sostenibilità con la volontà di condividere le best practice e le azioni messe in campo".La società abbinerà al finanziamento un, connesso al raggiungimento progressivo di un: sul piano ambientale, questo si tradurrà in un significativo aumento della percentuale di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, sul totale dell'energia elettrica utilizzata, grazie all'entrata a regime della produzione di pannelli fotovoltaici, mentre sul piano sociale, prenderà piede una graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che vedranno un'importante crescita della percentuale di quelli a tempo indeterminato sul totale degli occupati in Italia"."Per Crédit Agricole Italia la sostenibilità rappresenta una componente fondamentale del modello di business, un volano di trasformazione e digitalizzazione, che si traduce nell'accompagnamento dei clienti verso un approvvigionamento energetico più attento all'ambiente, nel rispetto dei principi ESG", ha dichiarato, Responsabile Direzione Banca d'Impresa di Crédit Agricole Italia.