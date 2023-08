newcleo acquista Rutschi Group per 68,9 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda di tecnologie nucleari pulite e sicure impegnata nello sviluppo di reattori innovativi di IV generazione che utilizzano scorie nucleari esistenti come combustibile, ha firmato un, per un corrispettivo di 68,9 milioni di euro, della totalità delle azioni di Pompes Rutschi SAS e di Rutschi Fluid AG (congiuntamente denominate), interamente possedute dal Gruppo Aturia, parte di WPIL Limited.Fondato nel 1946 a Brugg (Svizzera) e con ricavi di 22,3 milioni di euro nell'esercizio 2022-2023, Rutschi Group è une si occupa della fornitura di ricambi nucleari per le pompe installate nelle centrali nucleari esistenti e dello sviluppo di pompe progettate appositamente per centrali nucleari, centri di ricerca e applicazioni navali.L'acquisizione - si legge in una nota - rappresenta undi newcleo per la produzione diretta di componenti chiave per i suoi reattori nucleari.Sono lieto di dare il benvenuto in newcleo al team di Rutschi Group - ha commentatodi newcleo - L'aggiunta di altri 70 colleghi con eccellenti competenze nell'ingegneria nucleare e nella gestione dei progetti, di impianti di produzione in aree geografiche chiave come Francia e Svizzera e di una base di clienti di alta qualità rappresenta un ulteriore passo importante nella strategia di industrializzazione di newcleo"."Come nel caso delle nostre ultime acquisizioni di SRS e Fucina in Italia, puntiamo a investire ulteriormente nel Rutschi Group, per espandere le sue attuali capacità e attività - ha aggiunto - Siamo, con l'obiettivo di rendere operativo il nostro primo reattore nucleare nel 2030 in Francia, dove Rutschi Group ha la sua più importante piattaforma produttiva".