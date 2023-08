OPA Kolinpharma, sell-out al via il 28 agosto

Kolinpharma

(Teleborsa) - Sulla base deidell'offerta pubblica di acquistosulle azioni, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, risultano portate in adesione 393.300 azioni, rappresentative del 23,988% del capitale sociale e pari al 59,411% delle azioni oggetto dell'offerta.L'offerente è arrivato a detenere, complessivamente, 1.491.471 azioni, pari al. La riapertura dei termini non avrà luogo e risultano verificati i presupposti di legge per l'obbligo di acquisto.Il periodo durante il quale l'offerente adempirà all'obbligo di acquisto avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno2023, estremi inclusi (periodo di sell-out), salvo proroga.