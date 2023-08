SACE avanza nel piano industriale: 40.000 PMI supportate nel primo semestre

(Teleborsa) - AINSIEME2025,hacon la sua offerta assicurativo-finanziaria e con diverse iniziative di accompagnamento gratuite come gli eventi di business matching e i servizi di formazione di SACE Education. È quanto si legge in una nota che ripercorre l'andamento dell'operatività e lo stato di avanzamento sui pilastri di piano nella prima metà del 2023 del gruppo assicurativo-finanziario italiano partecipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno alle imprese con soluzioni a supporto della competitività e della crescita sostenibile.Glinel primo semestre di Piano ammontano complessivamente a 28,4 miliardi di euro (77% rispetto alla media annua dell'obiettivo triennale fissato a 111 miliardi di euro). Di questi, 12,8 miliardi di euro si riferiscono alle attività adelle imprese e ai progetti di rilievo strategico per il Sistema Paese (78% rispetto alla media annuale del target di Piano), mentre i restanti 15,6 miliardi di euro si riferiscono all'attività adelle imprese italiane (75% rispetto alla media annuale del target di Piano).Nel primo semestre 2023, è stata, l'open platform del Gruppo SACE, integrata tra tutti gli attori del Sistema Paese al servizio delle imprese italiane a cominciare dalle 40 mila PMI raggiunte nel primo semestre 2023, per consentire, in un unico spazio virtuale, l'accesso a prodotti e servizi.Insieme a tutti gli strumenti di Education (15 iniziative realizzate a cui hanno partecipato 1300 aziende iscritte al programma) e Business Promotion (35 eventi di business matching e 100 nuovi buyer esteri raggiunti) offerti dal Gruppo SACE, dallo sviluppo di opportunità commerciali con iniziative di business matching fino all'accompagnamento e la formazione, su MySace.it si trovano anche soluzioni proposte da partner corporate e istituzionali. Ad oggi, circae molte altre partnership sono in via di perfezionamento, con l'obiettivo di offrire il maggior numero di risposte a supporto della crescita sostenibile nazionale e internazionale delle PMI.Con l'obiettivo di raggiugere sempre più PMI e rafforzare la presenza sul territorio, il Gruppo SACE, inoltre, ha definito, professionisti, mediatori creditizi, che lavorano a contatto con le imprese.