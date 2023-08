Tyson Foods chiude 4 impianti di pollo negli USA dopo trimestrale deludente

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 1° luglio 2023) conpari a 13,14 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (al di sotto delle aspettative degli analisti di 13,59 miliardi di dollari), e undi 179 milioni di dollari, in calo dell'82% rispetto all'anno precedente. L'EPS è stato negativo per 1,18 dollari, in calo del 157% rispetto all'anno precedente, mentre l'è stato di 0,15 dollari, in calo del 92% rispetto all'anno precedente.La società ha annunciato la, situati a Corydon, Indiana; Destro, Missouri; Noel, Missouri; e North Little Rock, Arkansas, per ottimizzare ulteriormente l'utilizzo delle risorse. Prevede di spostare la produzione in altre strutture e di cessare le attività nelle località interessate nei primi due trimestri dell'anno fiscale 2024."Mentre le, Tyson Foods è pienamente impegnata nella nostra visione di fornire una crescita sostenibile e un miglioramento dei margini - ha affermato il- Sono incoraggiato dai miglioramenti che abbiamo apportato in questo trimestre, comprese le nostre linee Tyson Core Business che continuano a superare i nostri concorrenti nella crescita dei volumi"."La difficile decisione di chiudere quattro allevamenti di pollame dimostra il nostromentre promuoviamo le prestazioni, inclusi costi inferiori e miglioramento dell'utilizzo della capacità, e costruire sulla nostra strategia per rendere Tyson Foods più forte a lungo termine", ha aggiunto.