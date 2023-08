Tapestry acquista Capri Holdings (Versace) per 8,5 miliardi di dollari

Tapestry

(Teleborsa) -, società statunitense che controlla marchi lifestyle come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha siglato un, gruppo globale di moda e lusso composto da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Secondo i termini della transazione, gli azionisti di Capri Holdings riceveranno 57 dollari per azione in contanti per unQuesta acquisizione riunisce "", sottolinea Tapestry. La società combinata ha generato vendite annuali globali superiori a 12 miliardi di dollari con una presenza in oltre 75 paesi e ha raggiunto quasi 2 miliardi di dollari di utile operativo rettificato nell'anno fiscale precedente."L'acquisizione di Capri Holdings accelera la nostra agenda strategica e rappresenta una significativa opportunità di creazione di valore - ha commentato il CFO di Tapestry, Scott Roe - È importante sottolineare che questae migliora il rendimento totale per gli azionisti di Tapestry"."Ciò includepreviste entro tre anni dalla chiusura dell'affare - ha spiegato - Inoltre, i nostri flussi di cassa diversificati, solidi e coerenti ci consentiranno di continuare a investire nella nostra attività e di ripagare rapidamente il debito, in linea con il nostro impegno a, compreso l'aumento del 17% annunciato oggi nel nostro dividendo per azione. Nel complesso, siamo operatori finanziari disciplinati e allocatori di capitale con una spinta incessante a fornire un valore significativo per gli azionisti".