Zurich, utile netto sale a 2,5 miliardi di dollari nel primo semestre

Zurich

(Teleborsa) - La compagnia assicuratrice svizzeraha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 3,72 miliardi di dollari, pari ai livelli record del primo semestre 2022 e superiore alle attese degli analisti (3,62 miliardi di dollari secondo un consensus fornito dalla società) mentre il rendimento del capitale proprio è il più alto di sempre, pari al 22,9%. L'utile per azione è cresciuto dell'8% in dollari, con l'che è salito a 2,5 miliardi di dollari (+6%)."Zurich ha- ha commentato il- Abbiamo grandi aspettative per la performance del gruppo e fissiamo i nostri target di conseguenza. E, cosa ancora più importante, li raggiungiamo. Abbiamo registrato un return on equity tra i più alti del settore, riducendo al minimo la volatilità, mantenendo un bilancio solido e sfruttando le opportunità di crescita a nostra disposizione. I nostri obiettivi per il periodo 2023-2025 sono i più ambiziosi, ma la nostra agilità, la nostra flessibilità e la nostra attenzione ai risultati mi rendono fiducioso che li raggiungeremo".Zurich segnala un forte miglioramento dei margini del ramo Danni retail rispetto al primo semestre 2022, con aumento delle tariffe nel primo semestre 2023 pari al 4%; aumento delle tariffe del ramo Danni commercial pari al 7% (9% in Nord America, favorito dalla riaccelerazione del ramo Property). Lacon uno Swiss Solvency Test (SST) ratio del 263%.