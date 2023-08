UnipolSai, utile primo semestre sale a 431 milioni

UnipolSai

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il primo semestre 2023 con unrispetto al risultato di 422 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio scorso rendicontato con i principi contabili precedenti. Il dato del primo semestre 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, è pari a 176 milioni di euro.Nei primi sei mesi del 2023 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.470 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 6.632 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022.