USA, 1,2 miliardi di dollari per maxi impianti di cattura anidride carbonica

Occidental

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'agenda Investing in America del presidente Joe Biden, ildegli Stati Uniti (DOE) ha annunciato fino aper promuovere lo sviluppo di, ovvero la rimozione meccanica della CO2 dall'atmosfera, su scala commerciale in. Questi progetti, i primi di questa portata negli Stati Uniti, dovrebbero essere i primi di una rete nazionale di siti di rimozione del carbonio su larga scala per affrontare il problema dell'inquinamento da anidride carbonica.Insieme, questi progetti dovrebbero, una quantità equivalente alle emissioni annuali di circa 445.00 auto a benzina, e creare 4.800 posti di lavoro in Texas e Louisiana.Il "" in Louisiana vede il coinvolgimento delle azione Battelle, Climeworks Corporation e Heirloom Carbon Technologies, mentre il "" vede il coinvolgimento di 1PointFive (controllata da), Carbon Engineering e Worley.Una nota del DOE spiga l'annuncio di oggi èe ogni hub finirà per rimuovere più di 250 volte più anidride carbonica rispetto al più grande impianto DAC attualmente in funzione."La sola riduzione delle nostre emissioni di carbonio non invertirà i crescenti impatti del cambiamento climatico;, che quasi tutti i modelli climatici chiariscono è essenziale per raggiungere un'economia globale a zero emissioni nette entro il 2050", ha affermato il segretario all'Energia degli Stati Uniti,