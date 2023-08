Borse europee poco mosse, Milano positiva grazie alle banche

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

BPER

Interpump

Telecom Italia

Iveco

CNH Industrial

Leonardo

Alerion Clean Power

Juventus

Caltagirone SpA

Illimity Bank

Industrie De Nora

CIR

MARR

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, mentre si sono registrati, in una seduta priva di spunti e contraddistinta da volumi sottili, come accade solitamente nella settimana di Ferragosto.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,56%.Sulla parità lo, che rimane a quota +166 punti base, con ilche si posiziona al 4,27%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,46%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 28.436 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.450 punti. In moderato rialzo il(+0,24%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,49%).di Milano, troviamo(+6,32%),(+2,65%),(+2,17%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -1,41%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Tra i(+3,00%),(+2,46%),(+1,72%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,23%.scende dell'1,62%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%. Piccola perdita per, che termina con un -1,25%.