Exor acquista il 15% del capitale di Philips: investimento di lungo termine

Exor

Philips

(Teleborsa) -annuncia di aver stipulato un accordo per. L'investimento di Exor - spiega una nota -pienamente lae le potenzialità di creazione di valore di Philips e rappresenta un, che resterà per lungo tempo investitore di minoranza edi Philips.La strategia di Philips e il piano di creazione di valore sostenibile si basano sull'obiettivo diattraverso l'innovazione e la leadership in campo sanitario. Dal canto suo,, fornendo un supporto stabile per i loro piani di creazione di valore a lungo termine.L'investimento di Exor in Philipsed è stato effettuato attraversoe un accordo con un primario istituto finanziario.a breve termine, ma l'accordo prevede che Exor, a sua discrezione, aumenti la propria partecipazione sino ad undel capitale sociale ordinario in circolazione di Philips."L'investimento di Exor in Philips, la prospettiva a lungo termine e la crescente attenzione all'assistenza sanitaria e alla tecnologia, si adattano bene alla nostra strategia ed offrono un notevole potenziale di creazione di valore. Con le nostre posizioni di leadership di mercato e le nostre capacità di innovazione incentrate sulle persone, Philips è ben posizionata per realizzare l'obiettivo di migliorare la salute e il benessere delle persone, creando valore per tutti gli stakeholder", ha dichiarato, CEO di Royal Philips., Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Royal Philips, ha aggiunto "diamo il benvenuto a Exor come investitore a lungo termine in Philips. L'azienda vanta un track record di successo e una chiara strategia di crescita e sviluppo nei settori della salute e della tecnologia. Il significativo investimento realizzato da Exor sottolinea la sua fiducia nella trasformazione di Philips in un'azienda specializzata in tecnologie per la salute, oltre che nel suo potenziale di crescita e di valore"."Il percorso di cambiamento intrapreso da Philips negli ultimi anni ha creato un'azienda che unisce due aree – sanità e tecnologia – in cui siamo impegnati. Le nostre discussioni hanno confermato il forte e positivo allineamento tra i nostri approcci ed il supporto a lungo termine per sostenere lo sviluppo delle nostre aziende e gli ambiziosi piani di Philips sotto la presidenza di Feike Sijbesma e dell'executive team guidato da Roy Jakobs", ha commentato, CEO di Exor.