GE Vernova acquista Greenbird Integration Technology

General Electric

(Teleborsa) -, la società che racchiude le attività nel campo dell'energia di, ha, una società di piattaforme di integrazione dati focalizzata sulle utility. L'acquisizione, si legge in una nota, evidenzia l'impegno di GE Vernova nell'investire in tecnologie e talenti che aiutano ad accelerare la rete energetica sostenibile.La, il primo portafoglio software al mondo progettato specificamente per la "grid orchestration", aggiungendo nuove funzionalità per connettere i sistemi e integrare i dati attraverso la rete più facilmente e su larga scala. I termini finanziari dell'acquisizione non sono stati resi noti."Le utility hanno un urgente bisogno di connettere i dati da più fonti per ottenere visibilità e automatizzare efficacemente le loro grid operation. I dati frammentati rappresentano un grave ostacolo alla modernizzazione della rete e frenano la transizione energetica - ha affermatodi GE Vernova - L'acquisizione di Greenbird porta la comprovata capacità di connettere più fonti di dati e accelera la nostra visione per GridOS che sta rendendo la sicurezza energetica una realtà per molte delle principali utility del mondo. Ie questa acquisizione è un enorme acceleratore per trasformare questa visione in realtà per le utility di tutte le dimensioni".