MSCI sale al 100% di Burgiss con investimento da 697 milioni di dollari

MSCI

(Teleborsa) -, colosso statunitensei dei servizi finanziari, ha stipulato unper. Burgiss è un fornitore di dati, analisi e soluzioni tecnologiche con sede a Hoboken, nel New Jersey, per gli investitori in private asset. Dal suo investimento iniziale nel gennaio 2020, MSCI avrà investito un totale di 913 milioni di dollari per acquisire l'intera Burgiss.Il- sviluppato in oltre 35 anni di attività - coprein tutto il mondo, pari a 15 trilioni di dollari di investimenti cumulativi in private equity, immobili privati, debito privato, infrastrutture e risorse naturali in 195 paesi. Burgiss serve circa 1.000 clienti in 40 paesi e ha oltre 650 dipendenti negli Stati Uniti, Europa, Asia Pacifico e Sud Africa."L'acquisizione di Burgiss segna unae rafforza il nostro impegno a guidare l'innovazione e la trasparenza nel panorama globale degli investimenti privati -di MSCI - Combinando i dati completi e le analisi sugli asset privati di Burgiss con l'esperienza di MSCI nella ricerca, analisi, dati e tecnologia per gli investimenti in tutte le classi di public asset, miriamo a ridefinire il total portfolio investing e creare soluzioni che possano aiutare gli investitori a gestire i loro portafogli complessi e migliorare le loro decisioni".MSCI prevede di finanziare il corrispettivo di acquisto da fonti di liquidità esistenti e prevede che. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023, soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.