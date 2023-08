Esordio tentennante per la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, che ha aperto gli scambi poco mossa, dopo l'uscita di alcuni, che sembrerebbero avallare l'ipotesi diAl momento è largamente attesa unain occasione della prossima riunione di politica monetaria, ma la forte crescita delle vendite al dettaglio, unita ai dati della produzione usciti oggi potrebbero convincere i banchieri ad intervenire ancora per calmare l'inflazione. Di più si saprà questa sera con ladella Fed.Il mercato edile intanto ha dato segnali di forza, segnalando un aumento dei cantieri avviati a luglio del 3,9% , mentre il dato della produzione industriale è superiore alle attese , con una crescita dell'1% a luglio.L'attenzione degli operatori è puntata ora sulle, in uscita stasera, per carpire qualche indicazione in più sulle prossime strategie della banca centrale USA.Sul frontesono arrivate alcune notizie negative: male i risultati di Target, che ha tagliato la guidance per l'anno in corso, mentre Intel ha rinunciato all'acquisto di Tower Semiconductor Frattanto a New York, l0indiceè in vantaggio dello 0,45% a 35.104 punti, mentre si muove intorno alla parità l'attorno ai 4.446 punti. Sulla parità anche ile l'(+0,13%).