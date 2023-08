G20, India esclude l'Ucraina (e invita la Russia)

(Teleborsa) -del prossimo mese. Lo riporta Sky News, aggiungendo che la Russia è stata invece invitata nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo.i pubblicato sul sito del G20 mostra che sono stati invitati 8 Stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. È prevista anche la Spagna tra i non membri, come invitato permanente. Spetta al Paese ospitante decidere quali non membri invitare ogni anno. Kiev era stata invitata al summit in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone a inizio anno.Intanto, secondo quanto sostienela Russia ha quasi certamente iniziato a dispiegare droni kamikaze prodotti internamente sulla base dei modelli degli Shahed iraniani". Viene anche ricordato che le forze russe importano sistemi prodotti dagli iraniani dal settembre dell'anno scorso.Non arrivano rassicurazioni sulla fine della guerra in Ucraina che giunge al giorno 539 e, presumibilmente, e "non finirà entro la prossima primavera", ha detto su Telegram, la vice premier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk. In questa guerra, il percorso verso la vittoriaha dichiarato la vice premier facendo appello al realismo. "2-3 settimane", "entro la fine dell'anno", "la prossima primavera: tutto questo non è vero", ha affermato chiarendo che, sulla guerra in corso.,