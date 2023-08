General Motors investe nella startup di batterie Mitra Chem

General Motors

(Teleborsa) -, storica casa automobilistica statunitense, ha, società con sede nella Silicon Valley e che si occupa di innovare i materiali per batterie grazie anche all'intelligenza artificiale (AI). La piattaforma basata sull'AI dell'azienda e la struttura avanzata di ricerca e sviluppo a Mountain View, in California, contribuiranno ad accelerare la commercializzazione da parte di GM di batterie per veicoli elettrici a prezzi accessibili, si legge una nota.GM e Mitra Chem svilupperanno materiali catodici attivi (CAM) avanzati a base di ferro, come il fosfato di ferro e manganese al litio (LMFP), per(la piattaforma Ultium). Il finanziamento di GM aiuterà Mitra Chem ad aumentare le sue attuali operazioni e ad accelerare la nuova formulazione di materiali per batterie."Si tratta di un investimento strategico che contribuirà a rafforzare ulteriormente gli sforzi di GM nelle batterie per veicoli elettrici, ad accelerare il nostro lavoro su prodotti chimici per batterie convenienti come LMFP e a sostenere i nostri", ha affermato Gil Golan, GM vice president, Technology Acceleration and Commercialization.