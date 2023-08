HKEX, utile 1° semestre in crescita. Verso nuove semplificazioni per IPO

(Teleborsa) - Hong Kong Exchanges and Clearing () società che gestisce il mercato di Hong Kong e altre società come il London Metal Exchange, ha chiuso ilconpari a 10.575 milioni di dollari di Hong Kong, il 18% in più rispetto al 1° semestre 2022. I ricavi del core business sono stati in aumento del 5%, nonostante minori commissioni di negoziazione e di quotazione. Ilè stato del 75%, 3 punti percentuali in più rispetto al 1° semestre 2022 mentre l'è stato di 6.312 milioni di dollari di Hong Kong, superiore del 31% rispetto al primo semestre 2022"Nella prima metà del 2023, il- ha commentato la presidente Laura M. Cha - Il turnover medio giornaliero nel mercato di Hong Kong (115,5 miliardi di dollari) è diminuito del 16% su base annua, mentre il mercato degli ETF ha continuato a registrare buoni risultati, con un turnover medio giornaliero (11,7 miliardi) in aumento del 21%. Il mercato globale delle IPO è stato debole, anche se Hong Kong si è comportata relativamente bene, con 33 emittenti che hanno raccolto 17,9 miliardi di dollari nel primo semestre; e la pipeline di IPO HKEX rimane forte con 104 domande attive al 30 giugno 2023"."Nel marzo 2023, abbiamo migliorato le regole di quotazione con un nuovo percorso verso il mercato per le società tecnologiche specializzate - ha spiegato - Questo cerca di supportare le esigenze di raccolta fondi della prossima generazione di aziende, elevando ulteriormente la posizione di Hong Kong come sede di quotazione preferita per le aziende innovative di tutto il mondo. Guardando al futuro, prevediamo di, che digitalizzerà, semplificherà e modernizzerà il processo di settlement dell'IPO di Hong Kong, migliorando l'efficienza del mercato e supportando lo sviluppo a lungo termine di Hong Kong come centro di raccolta di capitali".