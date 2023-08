Target taglia guidance annuale dopo trimestre in chiaroscuro

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio) con untotale di 24,8 miliardi di dollari, inferiore del 4,9% rispetto allo scorso anno, riflettendo un calo delle vendite totali del 4,9% parzialmente compensato da un aumento dell'1,3% negli altri ricavi. L'di 1,2 miliardi di dollari è stato superiore del 273% rispetto allo scorso anno, trainato da un tasso di margine lordo più elevato. La società ha registrato un utile per azione (EPS) e undi 1,80 dollari, in aumento del 357,6% rispetto agli 0,39 dollari di un anno fa.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,39 dollari su ricavi per 25,2 miliardi di dollari."I nostri risultati finanziari del secondo trimestre dimostrano chiaramente l'agilità del nostro team e la resilienza del nostro modello di business, poiché abbiamo visto una- ha commentato il- Con il vantaggio di una posizione di inventario molto più snella rispetto a un anno fa, il team è stato in grado di rispondere rapidamente alle tendenze di topline in rapida evoluzione durante il secondo trimestre, pur continuando a concentrarsi sull'esperienza degli ospiti"."Mentre ci avviciniamo all'autunno, il team si sta preparando per le stagioni più importanti dell'anno, con l'obiettivo di continuare a servire i nostri ospiti con novità in tutto il nostro assortimento - ha aggiunto - Allo stesso tempo, continuiamo ad adottare unla nostra attività e abbiamo quindi adattato la nostra guidance finanziaria in previsione delle. Questo approccio, insieme agli investimenti a lungo termine che stiamo facendo nella nostra attività e strategia, ci consente di offrire una crescita sostenibile e redditizia negli anni a venire".Date le recenti tendenze delle vendite, Targetvendite comparabili 2023 in calo a un tasso "mid-single digit", rispetto alla sua precedente previsione compresa tra un calo "low-single digit" e una crescita "low-single digit". Inoltre, prevede un utile per azione rettificato per il 2023 compreso tra 7 e 8 dollari, rispetto al precedente intervallo compreso tra 7,75 e 8,75 dollari.