Tapestry, trimestrale deludente. Chiude anno con EPS record

(Teleborsa) -, società statunitense che controlla marchi lifestyle come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 1° luglio) conpari a 1,62 miliardi di dollari, in linea con l'anno precedente e inferiori agli 1,65 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Escludendo un vento contrario di 180 punti base dalla valuta dovuto all'apprezzamento del dollaro USA, le entrate sono aumentate dell'1%. L'è stato di 224 milioni di dollari (0,95 dollari per azione), contro i 189 milioni di dollari (0,75 dollari) dello stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 0,78 dollari.Nell'le vendite nette sono state pari a 6,66 miliardi di dollari (vs 6,68 miliardi di dollari dell'anno precedente) e l'utile netto pari a 936 milioni di dollari (vs 856 milioni di dollari)."Abbiamoquest'anno fiscale, rafforzando il potere della costruzione del marchio, delle strategie incentrate sul consumatore e dell'esecuzione disciplinata - ha commentato la- Abbiamo incrementato i ricavi a valuta costante, una significativa espansione del margine lordo e una crescita dell'EPS a due cifre nonostante uno scenario in rapido cambiamento. È importante sottolineare che abbiamo avanzato in modo significativo le nostre priorità strategiche, coinvolgendo i consumatori di tutto il mondo attraverso l'eccellenza del prodotto, la narrazione unica e le esperienze omnicanale distintive".Per l', prevede: entrate che si avvicinano a 6,9 miliardi di dollari, che rappresentano un aumento di circa il 3-4% rispetto all'anno precedente; utile per azione da 4,10 a 4,15 dollari, che rappresenta una crescita compresa tra il 6% e il 7% circa. Le previsioni sono inferiori alle aspettative degli analisti.Pochi giorni fa Tapestry ha siglato undefinitivo in base al quale, gruppo globale di moda e lusso composto da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, in una transazione da 8,5 miliardi di dollari.