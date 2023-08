FS Italiane: c'è anche il treno per le trasferte dei club di Serie A

(Teleborsa) - Anche quest'anno ipotranno contare sul treno come mezzo sicuro e sostenibile per le loro trasferte. Anche per la stagione che sta per cominciare, infatti, le Società di Calcio Serie A Maschile e di Serie A e B Femminile, aderendo al, – fa sapere FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – potranno usufruire delle agevolazioni previste dall'offerta Gruppo Convenzioni con una scontistica dedicata per i treni dell'Alta Velocità della società capofila del Polo Passeggeri (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), in prima e seconda classe o nei livelli di servizio Business, Premium e Standard.Da Salerno a Napoli, da Roma a Firenze, Torino, Milano, Bologna, Genova, Verona sono tanti i club del massimo campionato di calcio italiano che potranno scegliere il treno per le loro trasferte a cominciare dalla, che propone diverse sfide a misura di binari. Tra queste Genoa-Fiorentina, Roma-Salernitana, Bologna-Milan, per non parlare di trasferte vicine come Frosinone-Napoli e Inter-Monza. Anche la Nazionale italiana da tempo ha scelto il treno per spostarsi, come avvenuto lo scorso 22 marzo quando gli Azzurri dal Centro Tecnico Federale di Coverciano hanno raggiunto Napoli per sfidare allo stadio Diego Armando Maradona la Nazionale dell'Inghilterra. Sabato, invece, a salire sul treno sarà la Nazionale di Rugby che raggiungerà San Benedetto del Tronto per l'amichevole contro la Romania delle 18.30.Viaggi all'insegna della, dato che nel 2022, come sottolineato dal Rapporto di sostenibilità di FS con i mezzi collettivi del Gruppo guidato da Lugi Ferraris si sono risparmiate circa 5 milioni Ton di emissioni di CO2 in atmosfera. Sport e ambiente vanno sempre più di pari passo, ed è per questo che il Gruppo FS ormai da anni ha deciso di sostenere il mondo sportivo in genere. Nel calcio, anche quest'anno Frecciarossa è title sponsor della Coppa Italia maschile ed FS lo è di quella femminile.Nellinvece, il marchio dell'comparirà sulle maglie azzurre dei Mondiali di Budapest in programma dal 19 al 27 di agosto e l'anno prossimo su quelle degli Europei di Atletica di Roma del giugno 2024.è anche il nuovo main sponsor della Federazione Italiana Scherma nel percorso che condurrà la Nazionale azzurra verso iSempreha corso anche accanto ai campioni del ciclismo delnelle vesti di Official Green Carrier e sta accompagnando gli Azzurri del volley nelle sfide deiche si terranno fino al prossimo 16 settembre anche in diverse città italiane. Una partnership quella tra la capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS e FIPAV – Federazione Italiana di Pallavolo che consentirà di raggiungere in maniera sostenibile con il treno – mezzo green per eccellenza – la maggior parte delle location in cui si svolgono le partite degli EuroVolley 2023. Non solo: per chi viaggia con Frecce e Intercity sarà possibile usufruire dellache prevede sconti fino all'80% sul prezzo base.