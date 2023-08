Moody's assegna limited default al rating di Casino

Moody's

Casino Guichard-Perrachon

(Teleborsa) -ha aggiunto unaal rating di, multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, cambiandola in C-PD/LD da C -PD. L'L'indicatore "LD" riflette un, conseguente alla scadenza del periodo di grazia di trenta giorni sul pagamento della cedola in scadenza il 17 luglio 2023 in relazione alle obbligazioni senior unsecured garantite da 400 milioni di euro della società con scadenza gennaio 2026.Casino staattraverso una procedura di conciliazione in corso con i suoi creditori finanziari, iniziata il 25 maggio 2023.