UE valuterà la proposta di acquisizione di Autotalks da parte di Qualcomm

Qualcomm

(Teleborsa) - Lahamembri dell'UE perdi Autotalks da parte diai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni.Qualcomm è un produttore globale di semiconduttori con sede negli Stati Uniti che serve vari settori, incluso il settore automobilistico, dove i suoi chipset consentono ai veicoli di comunicare direttamente tra loro e con l'ambiente circostante (le cosiddette comunicazioni V2X). Autotalks è un produttore israeliano di semiconduttori specializzato inLa Commissione UE spiega che - in particolare - Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia hanno presentato richieste per un esame in quanto l'operazione potrebbee minaccia di incidere in modo significativo sulla concorrenza all'interno del territorio degli Stati membri richiedenti."La tecnologia V2X è fondamentale per migliorare la sicurezza stradale, la gestione del traffico e ridurre le emissioni di CO2, nonché per la diffusione di veicoli autonomi - si legge in una nota - È quindi importante garantire che clienti come i produttori di apparecchiature originali o i gestori dell'infrastruttura mantengano l'