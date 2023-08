Barrese (Intesa Sanpaolo): Italia ha fondamentali forti, ci attendiamo crescita PIL a +1% nel 2023

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, Responsabile della divisione Banca dei Territori di, ha dichiarato che "l'ha fondamentali forti e lo ha dimostrato in questi mesi crescendo più di molti importanti competitor internazionali". "Continuerà a essere un punto di riferimento dell'economia europea: per il 2023 ci attendiamo un aumento delintorno all'1%, più della media europea", ha aggiunto ospite oggi del Meeting di Rimini, in una intervista a Il Sussidiario."Se oggi siamo in grado di segnare certi risultati – ha spiegato Barrese – lo dobbiamo alla capacità delledi trasformarsi e adattarsi, con una flessibilità che trova nel sistema delleun ulteriore punto di forza e distintivo. Filiere corte e ramificate a livello locale e molto diffuse nei, che offrono esempi positivi su cosa possono fare le imprese per rafforzarsi, crescere e offrire maggiori prospettive occupazionali"."Nell'ultimo anno, attraverso anche ilgenerato, abbiamo supportato circaattraverso pasti, vestiti, farmaci. Questo è un Paese in cui le differenze si stanno accentuando e, quindi, riuscire a dare indietro anche componenti importanti di quel profitto è un aspetto molto importante e serve anche per tenere insieme la società", ha dichiarato Barrese nel suo intervento al