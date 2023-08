Citigroup, Ceo Fraser studia radicale cambiamento organizzativo

Citigroup

(Teleborsa) -starebbe prendendo in considerazione un piano per realizzare quello che sarebbe il più significativodella banca in quasi 15 anni. E' quanto scrive oggi il Financial Times, citando persone che hanno familiarità con la proposta.Il piano - spiega il quotidiano finanziario britannico -: investment e corporate banking, mercati globali e servizi per le transazioni. Le unità scorporate verrebbero, che riferirebbero direttamente alla, garantendole unsull'intera organizzazione. La proposta, se adottata, porterebbe al più grande rinnovamento delle linee di reporting da quando Fraser è stata eletta nel 2021.Il progetto salta fuori dopo che la banca questo mese ha annunciato che, veterano di 36 anni che gestisce la divisione clienti istituzionali,e dopo che la banca non ha nominato alcun sostituto per rimpiazzarlo.Per più di un decennio Citi ha operato con due divisioni: la ICG e la divisione focalizzata sul consumatore che comprende la banca al dettaglio, le carte di credito e la gestione patrimoniale. Citi ha già detto che separerà la gestione patrimoniale, che sarà affidata a Andy Sieg, dal resto della divisione consumer, in vista del trasferimento a Bank of America ad ottobre. Lo scorporo della divisione ICG porterebbe quindi alla