DeA Capital, AGCM non avvia istruttoria su acquisizione Tecnoplast

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo all'operazione con cuiha acquisito una partecipazione di maggioranza in, società specializzata nella produzione e commercializzazione di serramenti e, in particolare, di infissi, porte-finestre, persiane, portoni e scorrevoli, sia in PVC che in alluminio, di cui fornisce anche le relative finiture.Nell provvedimento dell'Antitrust si legge che l'operazione "non solleva preoccupazioni di natura concorrenziale" per l'assenza di sovrapposizioni orizzontali tra l'acquirente e la target. Quanto ai profili verticali, non solleva criticità concorrenziali, in ragione delladella target nel mercato a valle, pari al 1-5% circa, e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti nel mercato a monte.In definitiva, la concentrazione in esame "nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante".