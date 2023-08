Hawaiian Electric, anche Fitch taglia rating a "junk" dopo incendi

Hawaiian Electric Industries

(Teleborsa) -ha declassato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di(HEI)e l'IDR a lungo termine di Hawaiian Electric Company (HECO) a "B" da "A-".Il downgrading riflette la, se si determina che le attrezzature dell'utility hanno innescato recenti incendi a Maui e l'utility è ritenuta responsabile di tali reclami in base agli standard di negligenza applicabili. Fitch ritiene che l'accesso al capitale di HECO e delle sue sussidiarie a un costo ragionevole sia "incerto", data l'entità delle potenziali passività associate agli incendi.I decessi confermati derivanti dal disastro in corso superano i 100 e più di 2.200 strutture sarebbero state distrutte. Fitch ritiene che le, rappresentando "una minaccia esistenziale per l'azienda", salvo un sostanziale supporto normativo/legislativo.Il declassamento di Fitch aseguono mosse simili da parte dila scorsa settimana.