Permian Resources acquista Earthstone in deal da 4,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) -hanno stipulato unin una transazione interamente azionaria del valore di circa, compreso il debito.Secondo i termini della transazione, ogni azione ordinaria di Earthstone sarà scambiata con un rapporto fisso didi Permian Resources. L'operazione rafforza la posizione di Permian Resources come E&P indipendente leader nel bacino del Delaware con oltre 400.000 acri netti, una produzione pro forma di circa 300.000 boe/giorno e un profilo di free cash flow ottimizzato per aumentare i rendimenti per gli azionisti.Dopo il closing, gli attuali azionisti di Permian Resources deterranno circa ile gli attuali azionisti di Earthstone deterranno circa il 27% della società combinata.