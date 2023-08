Riassicuratori europei, Fitch: risultati in forte miglioramento nel 1° semestre

Munich Reinsurance

(Teleborsa) - C'è stata unanelper i, secondo quanto afferma Fitch Ratings in un report sul tema. Questa ripresa ha fatto seguito a margini di sottoscrizione significativamente migliori sia nel ramo Danni che nella riassicurazione Vita, nonché un reddito da investimenti più elevato tra i peer ().sono migliorati in media di 4,1 punti percentuali su base annua poiché i riassicuratori hanno beneficiato del miglioramento dei prezzi e di una quota inferiore di sinistri catastrofali di media entità. I redditi da investimenti sono aumentati grazie a svalutazioni molto inferiori e redditi da investimenti ricorrenti più elevati rispetto al primo semestre del 2022.Ilè salito al 21% in media nel primo semestre del 2023 dal 9% nel primo semestre del 2022, superando il costo del capitale delle società.Glisono migliorati rispetto a livelli già molto elevati, grazie a utili operativi molto elevati e a una minore volatilità dei mercati finanziari.