Banche USA, dopo Moody’s anche S&P taglia rating su diversi istituti

(Teleborsa) -, avvertendo che i rischi di finanziamento e la redditività più debole probabilmente metteranno alla prova la forza del settore.In particolare, l'agenzia di rating S&P hadi, sottolineando l'impatto dei tassi di interesse più elevati e dei movimenti nei depositi in tutto il settore.Inoltre, haper River City Bank e S&T Bank, e ha affermato che il suo giudizio surimane negativo dopo la revisione.Molti depositanti hanno "spostato i loro fondi su conti con interessi più elevati,delle banche", si legge in una nota di S&P, che sottolinea come "il calo dei depositi ha ristretto la liquidità di molte banche mentre il valore dei loro titoli - che costituiscono gran parte della loro liquidità - è crollato".hae posto 6 giganti bancari, tra cui, sotto osservazione per potenziali downgrade.